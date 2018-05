Deutschlands Teamtorhüter Manuel Neuer muss im Test gegen Österreich am 2. Juni spielen, sonst ist die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) kein Thema mehr.

© APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Am Montagnachmittag stand Deutschland langjährige Nummer eins im Tor, Manuel Neuer, bei einem geheimen Test gegen die eigene U20 über zweimal 30 Minuten die zweite Hälfte im Tor. Nach Angaben der "Bild" hatte der Kapitän bei seinem Einsatz keinerlei Schwierigkeiten. Am Mittwoch steht ein weiterer Test gegen die U20 auf dem Programm. Die Mittelfußverletzung scheint vollkommen ausgeheilt.

Die beiden Tests sind für Bundestormanntrainer Andreas Köpke noch keine Gradmesser. "Ich glaube, das kann man so klar sagen: Gegen Österreich sollte Manuel spielen können. Wenn er da auch keinen Einsatz hat, braucht man über eine WM nicht zu reden", sagte Köpke im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Zwei Tage vor der Nominierung des endgültigen WM-Kaders am 4. Juni testet die DFB-Auswahl in Klagenfurt gegen Österreich. Bundestrainer Joachim Löw und Neuer hatten zuletzt betont, dass eine Teilnahme des 32-Jährigen an der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ohne Spielpraxis nicht denkbar sei.

Neuer hatte sich im April 2017 den Mittelfuß gebrochen und im September 2017 gleich wieder. Seit damals arbeitet der 32-Jährige an seinem Comeback. Bleibt Neuer zuhause, ist Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) die Nummer eins im DFB-Team. So sagt es Köpke.