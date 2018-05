Bayern-Profi Anklage gegen Arturo Vidal wegen Schlägerei in Disco

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arturo Vidal © APA/AFP/YURI CORTEZ

Es gehe um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Dem 31-Jährigen werde zur Last gelegt, im September vergangenen Jahres in einer Münchner Disco "in eine zunächst verbale und sodann körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein und sich hierdurch strafbar gemacht zu haben".

Die Anklage sei zugestellt worden, hieß es weiter. Nun können sich zunächst Arturo Vidals Verteidiger zu der Anklageschrift äußern. Im Anschluss kann das Gericht über ein Hauptverfahren entscheiden und einen Termin festsetzen.