Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Seit Ralph Hasenhüttl um Auflösung seines Vertrages gebeten hat, hatten einige unruhige Minuten. Wer wird in Leipzig der neue Trainer, der die Bullen aus Ostdeutschland in der Liga wieder in die Champions League und in der Europa League weit über die Gruppenphase hinaus führen soll?

In Salzburg bangte man um Marco Rose, der überragend gut in das Leipziger Profil passen würde und dessen Familie außerdem noch in Leipzig wohnen würde. Umsonst gebangt - die Leipziger Volkszeitung glaubt nun zu wissen, dass in Leipzig einer auf der Trainerbank Platz nehmen wird, der dort bereits gesessen ist: RB-Sportdirektor Ralf Rangnick wird neben seiner Funktion als Sportdirektor auch das Traineramt bekleiden.