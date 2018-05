Der lange verletzte deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer könnte frühestens im Pokalendspiel am 19. Mai sein Comeback geben. WM-Teilnahme stark gefährdet.

Manuel Neuer zweifelt © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Deutschlands lange verletzter Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer könnte frühestens am 2. Juni im vorletzten Testspiel des Weltmeisters vor der Fußball-WM gegen Österreich ein Comeback feiern. Wie Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes erklärte, wird Neuer zum Bundesliga-Ausklang nicht zum Einsatz kommen, für das Cupfinale hält er sich die Entscheidung noch offen.

Die Bayern spielen am Samstag noch gegen Stuttgart sowie im Pokalendspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Woche später. Neuer hat seit September 2017 nach einem Mittelfußbruch kein Spiel mehr bestritten. Bundestrainer Joachim Löw nominiert am 15. Mai seinen vorläufigen Kader für das WM-Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland. Ein Comeback des Torhüters noch davor ist für Löw keine Bedingung für dessen Berücksichtigung.

Neuer hatte selbst die fehlende Spielpraxis als zentrales Problem genannt. "Ich denke nicht, dass es vorstellbar ist, dass ich ohne Spielpraxis in ein Turnier gehe", sagte er. Sollte er für das Pokalfinale auch nicht im Kader stehen, ist die nächste Chance auf einen Einsatz das Länderspiel am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich.