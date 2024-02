Bleibt Sasa Kalajdciz das Pech an den Fersen kleben? Im Sonntagspiel der deutschen Bundesliga zwischen Freiburg und Eintracht Frankfurt (3:3) musste der Österreicher im Eintracht-Dress bereits nach acht Minuten vom Platz. Der ÖFB-Teamspieler hatte sich ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt. Geht damit die unglaubliche Verletzungsmisere des Stürmers weiter? Erst im Sommer war er – damals noch in Diensten von Wolverhampton – nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt. Es war sein zweiter. Schon 2019 hatte er sich dieselbe Verletzung zugezogen.