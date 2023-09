Preisfrage Nummer eins: Welcher Klub bringt in der aktuellen Champions League die jüngste Mannschaft auf den Platz? Richtig, es handelt sich um den FC Red Bull Salzburg. Das hat längst Tradition, denn schon in den vergangenen Jahren stellte der österreichische Serien-Fußballmeister unter sämtlichen 32 Teilnehmern das Team mit dem geringsten Durchschnittsalter. Beim fünften Antreten in der Gruppenphase kommt der Kader von Trainer Gerhard Struber auf den zarten Schnitt von 21,5 Jahren, trotz des bald 38-jährigen Urgesteins Andi Ulmer.