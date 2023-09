Der langjährige italienische Nationalspieler Leonardo Bonucci wechselt vom Serie-A-Club Juventus Turin nach Köpenick, wie der Champions-League-Teilnehmer am Freitag mitteilte. Laut Medienberichten unterschrieb der 36-jährige Innenverteidiger einen Vertrag für ein Jahr mit einer Option auf eine weitere Saison.

Bei Juve spielte Routinier Bonucci in den Plänen von Trainer Massimiliano Allegri keine Rolle mehr und war zuletzt aus dem Kader ausgeschlossen worden. Der Europameister von 2021 hatte bei den Italienern noch einen gültigen Vertrag bis zum kommenden Sommer. Er gewann mit Juventus neun Meistertitel und holte viermal den nationalen Cup. 2017 wechselte er für 42 Millionen Euro zum AC Milan, kehrte aber nur ein Jahr später zurück nach Turin. Nun ist er Clubkollege von ÖFB-Teamverteidiger Christopher Trimmel.

Füllkrug wechselte von Bremen nach Dortmund

Aber noch ein Transfer sorgt in der Deutschen Bundesliga für Aufsehen. Nationalspieler Niclas Füllkrug ist von Werder Bremen zu Borussia Dortmund gewechselt. Der 30-jährige Stürmer wird beim BVB Teamkollege von Marcel Sabitzer und erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

In Füllkrug bekam der von Edin Terzic trainierte Vizemeister kurz vor Ablauf der Transferperiode die erhoffte große Verstärkung auf der Mittelstürmerposition. Dort hat der BVB auch deshalb Bedarf, weil Stamm-Angreifer Sébastien Haller Anfang 2024 für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielen will und den Dortmundern damit längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.

16 Toren in 28 Partien

Füllkrug hatte sich in den vergangenen Jahren bei Werder zum Spitzenstürmer entwickelt und es bis in die Nationalmannschaft geschafft. In der vergangenen Saison war er mit 16 Toren in 28 Partien Torschützenkönig.