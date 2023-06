Mit Jude Bellinghams Wechsel von Dortmund zu Real Madrid ist der Transfersommer eröffnet. Mehr als 100 Millionen Fixum bekommt der BVB von den Königlichen - inklusive aller Boni kann Bellingham Manchester Citys Jack Grealish überholen und der teuerste Brite werden. Das erste Ausrufezeichen ist also gesetzt - weitere werden folgen. Zahlreiche Superstars werden den Verein wechseln.

Declan Rice, Kapitän von Conference-League-Sieger West Ham United, ist etwa einer dieser Spieler, die Begehrlichkeiten wecken - und die Vereine feilschen um die Wette. Arsenal London hat Interesse am 24-Jährigen. Ebenfalls interessiert - mit weniger Chancen als Arsenal: Manchester United, Chelsea, Liverpool. Und Bayern München, wo Thomas Tuchel seine defensiven Mittelfeldspieler Joshua Kimmich gerne offensiver aufstellen würde - und Rice würde gut ins Profil passen, Jamal Mussiala hat sich bereits für Rice ausgesprochen. Ebenfalls ein Konkurrenzkampf zwischen Arsenal und Bayern München ist um Chelseas Offensivspieler Kai Havertz entbrannt - Chelsea will knapp 90 Millionen Euro für den Deutschen.

Ein Spieler, der auf derselben Position auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Brightons Moises Caicedo. Im Positionsspiel von Roberto de Zerbi ist der 21-Jährige nicht wegzudenken. Und auch am Mittelfeldspieler aus Ecuador ist Arsenal interessiert. Und auch um Caicedo feilscht die gesamte englische Elite. Außerhalb der Insel? Ist Caicedos Gehalt wohl nicht zu bezahlen. Für Brighton (wieder einmal) ein Jackpot: fünf Millionen wurden für Caicedo einst überwiesen - kassiert wird für den Mittelfeldspieler wohl zumindest das Zehnfache.

Eine Summe, die für Victor Osimhen nicht reichen wird. Der Nigerianer hat Napoli zum Titel in der Serie A geschossen - und wird von allen gejagt. Bayern, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid. . . Jeder Verein mit Ambitionen will den großgewachsenen Mittelstürmer in seinen Farben sehen. Transfermarkt beziffert den Marktwert des Spielers mit 100 Millionen Euro - bei einem Vertrag bis 2025 wird diese Summe wohl auch zu bezahlen sein. Das wird Napoli auch verlangen - für den 24-Jährigen haben die Süditaliener 2020 immerhin 75 Millionen Euro bezahlt.

Napoli droht überhaupt ein Aderlass, der sich aber zumindest finanziell auszahlen wird. Khvicha Kvaratskhelia hat sich ebenso in die Notizbücher der größten Vereine der Welt gespielt (Liverpool, PSG) wie Innenverteidiger Min-jae Kim (Newcastle, Manchester United, Manchester City, Liverpool).

In Graz wird mit Wohlwollen erkannt werden, dass auch das Interesse an Rasmus Höjlund enorm ist: Der Däne hat in seiner ersten Saison bei Atalanta Bergamo wunderbar funktioniert und bringt alles mit, um auch bei einem größeren Verein seine Leistung abzurufen. Die Interessenten: Manchester United, Bayern, Chelsea.

Auf einen Geldregen dürfen sich eventuell auch PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam freuen. Bei Eindhoven hat das einstige PSG-Talent Xavi Simons bewiesen, dass er weit mehr als nur ein Talent ist. Bei Feyenoord hat Mats Wieffer sein großes Potenzial gezeigt - mit einem Marktwert von "nur" sieben Millionen, könnte der defensive Mittelfeldspieler vergleichsweise ein Schnäppchen sein. Vor einem Jahr mit einem Marktwert von 400.000 Euro von Excelsior nach Rotterdam geholt, hat sich der 23-Jährige sensationell entwickelt (und erst im Mai seinen Vertrag verlängert).

Um Bellingham nachzubesetzen, hat sich Dortmund bereits bei Ajax Amsterdam um Edson Alvarez erkundigt. Die Tatsache, dass Dortmund an Bellingham sehr gut verdient hat, wird sich aber auch auf die Ablösesumme des Mexikaners auswirken: 35 - 45 Millionen werden für den 25-Jährigen zu bezahlen sein. Mit Jurrien Timber hat Ajax Amsterdam außerdem einen spannenden Spieler auf der Innenverteidiger-Position im Kader, um den sich die finanzkräftigsten Vereine der Welt streiten.

Aber: Toptransfers müssen nicht immer kostspielig sein. Auch vertragslose Spieler können für Wirbel sorgen, wenn es um das wettfeilschen der Vereine geht. Gleich drei spannende Spieler sind da in der deutschen Bundesliga zu finden. Die Verträge von Evan Ndicka und Daichi Kamada laufen etwa in Frankfurt aus, Mönchengladbach-Stürmer Marcus Thuram ist ebenfalls ablösefrei zu engagieren. Aus England: Ilkay Gündogan oder Roberto Firmino. An beiden Spielern - und auch an Ndicka und Kamada - zeigt der FC Barcelona großes Interesse. N'Golo Kanté hat sich bereits für einen (ablösefreien) Wechsel nach Saudi-Arabien entschieden.