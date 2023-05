"Corner taken quickly! Origi!". Diese Worte von Liverpools hauseigenem Kommentator haben sich auf ewig in die Köpfe der Fans der "Reds" eingebrannt. Der schnell ausgeführte Eckball von Trent Alexander-Arnold und der geistesgegenwärtige Abschluss von Divock Origi zum 4:0 gegen Lionel Messi und den FC Barcelona machten im Mai 2019 das "Wunder von Anfield" perfekt. Jürgen Klopps Team machte sich damit zum bis heute einzigen Team in der Geschichte der Champions League, das eine Halbfinal-Hinspiel-Niederlage mit zwei oder mehr Toren - Barca siegte im Camp Nou gar mit 3:0 - drehen konnte.