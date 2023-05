Totgesagte leben länger. Wohl kein anderes Sprichwort traf in der vergangenen Champions-League-Saison besser auf Real Madrid zu als dieses. Zwar trat das weiße Ballett als Gruppensieger in die K.o.-Phase ein – doch dann begann das große Zittern. Sowohl im Achtel- (gegen Paris Saint-Germain) als auch im Viertelfinale (gegen Chelsea) hingen die Königlichen bereits in den Seilen, spätestens im Halbfinale gegen Manchester City lag Carlo Ancelottis Team am Boden und wurde angezählt. Zur Erinnerung: Nach einem 4:3 für City im Hinspiel in Manchester lag Real im Retourmatch in Madrid bis zur 90. Minute 0:1 in Rückstand. Dann schlug Rodrygo zweimal zu, in der Verlängerung vollendete Karim Benzema mit seinem 3:1 das Fußball-Wunder. Der 1:0-Finalsieg gegen Liverpool und der damit verbundene 14. Triumph in der Königsklasse war damit verglichen ein Sparringskampf.

Das bittere Scheitern im Semifinale schmerzte Manchester City lange, doch diesmal soll alles anders werden – und das dank eines Mannes: Erling Braut Haaland. Warum? Einer der Gründe ist etwa, dass der Norweger, der sich selbst als Wikinger sieht, in seiner ersten Saison für den Premier-League-Spitzenreiter bei 51 Pflichtspiel-Toren hält. Allein zwölfmal drehte der 22-Jährige in der Champions League jubelnd ab. Diese Bilanz nötigt unter anderem Rodrygo großen Respekt ab. „Wir reden über alle City-Spieler, nicht nur über Erling Haaland. Er ist aber derjenige, der einem am meisten Schrecken einjagt, denn er schießt viele Tore. Auf solche Spieler muss man sehr achten. Wir werden versuchen, ihn zu stoppen“, meinte der Brasilianer, der am vergangenen Samstag mit beiden Toren beim 2:1 gegen Osasuna zum Matchwinner im Cupfinale avancierte.

"ManCity macht einem immer Angst"

Wie genau das Reals Abwehrreihe um David Alaba heute gelingen soll, darüber ist sich Rodrygo selbst nicht ganz im Klaren. „Ich glaube, das weiß noch niemand, denn er macht weiterhin in jedem Spiel Tore. Ich hoffe aber, dass er gegen uns nicht trifft.“ Zudem betonte der 22-Jährige, es wäre ein Fehler, ManCity nur auf den Norweger zu reduzieren. Die Truppe von Pep Guardiola „macht einem immer Angst. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr mehr oder weniger. Wir wissen, dass es eine großartige Mannschaft ist. Wir sind aber zuversichtlich, sie zu schlagen.“

Dass das nicht passieren wird, glaubt hingegen Wayne Rooney. Manchester Uniteds Rekordschütze schrieb kürzlich in seiner „Times“-Kolumne: „City wird Real im Halbfinale nicht nur schlagen, sie werden sie wegfegen.“ Der ehemalige Weltklasse-Stürmer hob auch die Steigerung der „Citizens“ in der Defensive hervor. „City ist in der Abwehr besser und ein geduldigeres Team.“ City-Offensivmann Bernardo Silva schloss sich dieser Ansicht an. „Vorher haben wir gedacht, wir müssen 90 Minuten lang dominieren, das letzte Drittel kontrollieren. In der Champions League musst du aber akzeptieren, dass du manchmal verteidigen musst, konsequent sein musst, hart arbeiten musst, um keine einfachen Chancen zuzulassen“, erklärte der Portugiese.

Guardiola streut Rosen

Coach Guardiola war unterdessen bemüht, dass sein Verein nicht in die Favoritenrolle gedrängt wird. „Alle Klubs auf der Welt haben das Gefühl, dass man Real Madrid schlagen muss, wenn man die Champions League gewinnen will, das hat einen Grund“, betonte der Katalane.