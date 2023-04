Die Ausgangslage, sie ist klar. Mit einem 2:0 im Rücken ist Real Madrid nach London gereist, um heute (21 Uhr) bei Chelsea den Halbfinaleinzug in der Champions League zu fixieren. Zudem haben die Madrilenen in der Liga am Wochenende drei Punkte gegen Cadiz geholt, während die Briten eine Heimniederlage gegen Brighton einstecken mussten. "Wir sind in einer sehr guten Verfassung, und das sieht man auf dem Spielfeld", sagt Real-Trainer Carlo Ancelotti.

Vor allem auf europäischem Parkett ist Real Madrid im vergangenen Jahrzehnt nur selten zu besiegen gewesen. 2014, 2016, 2017, 2018 und 2022 hieß der Sieger der Königsklasse jeweils Real. 2011, 2012, 2013, 2015 und 2021 stand der spanische Topklub zudem jeweils zumindest im Semifinale. Dorthin wollen David Alaba und Co. auch heuer wieder.

Nur eine Niederlage für Real Madrid

Von bisher neun Partien in der Champions League in dieser Saison wurden sieben gewonnen, ein Spiel endete unentschieden und nur einmal ging das Ancelotti-Team als Verlierer vom Platz. Es spricht also vieles für die "Königlichen". Auch das jüngste K.o.-Duell dieser beiden Klubs im Vorjahr endete zugunsten der Spanier. Aber: "In dieser Mannschaft steckt viel Talent", sagt Chelsea-Interimstrainer Frank Lampard über seine Truppe. "Wir müssen daran arbeiten, Vertrauen aufzubauen." Denn, und so viel ist klar, dann ist auch der Champions-League-Sieger von 2021 eine europäische Fußballgroßmacht. Auf dem Weg zum bislang letzten großen Titel nahmen die "Blues" im Halbfinale vor zwei Jahren ausgerechnet die Hürde Real.

Chelsea-Tormann Kepa ruft im Vorfeld der heutigen Partie das Viertelfinale aus der Vorsaison in Erinnerung. Nach dem 1:3 in London schied Chelsea im Bernabeu-Stadion nach 3:2-Sieg nach Verlängerung aus. "Nach dem Hinspiel hat es wie ein hoffnungsloser Fall ausgesehen. Dann haben wir es aber dennoch fast geschafft. Es wird nicht einfach. Aber ich glaube nicht, dass wir die Leistung unseres Lebens brauchen."

Ob ein Zwei-Tore-Rückstand gegen den Champions-League-Rekordsieger tatsächlich auch ohne "Leistung des Lebens" aufzuholen ist, wird sich spätestens gegen Mitternacht gezeigt haben.

Napoli schwächelte zuletzt

In Süditalien muss der überlegene Tabellenführer der Serie A, der SSC Napoli, ein 0:1 gegen Ligakonkurrent AC Milan drehen, um erstmals das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Und der italienische Meister in spe – acht Runden vor Schluss liegt Napoli 14 Punkte vor dem ersten Verfolger – befindet sich aktuell in einem sportlichen Unlauf. Von den jüngsten vier Pflichtspielen wurden zwei verloren. Beide Partien gegen den heutigen Gegner. Dem 0:1 im Viertelfinal-Hinspiel ging eine heftige 0:4-Klatsche in der Meisterschaft voraus. Hoffnung gib Napoli die Rückkehr von Stürmer-Star Victor Osimhen. Der 21-fache Saisontorschütze steht auf der Wunschliste zahlreicher Topklubs. "Er hat so viele Möglichkeiten", lobte Napoli-Trainer Luciano Spalletti. Möglichkeiten, die er gegen Milan wieder ausspielen möchte – und muss. Die "Rossoneri" brennen nämlich auf den ersten Halbfinaleinzug im Konzert der Großen seit 2007. Damals holte der Traditionsklub am Ende auch den Titel. Ein weiterer, ohnehin nicht notwendiger Ansporn für Milan: Im Semifinale würde wohl der Stadtrivale Inter warten, der am Mittwoch mit einem 2:0-Vorsprung gegen Benfica ins Rennen geht.