Vom Rudl-Onkel gibt es die Geschichte, dass er einmal auf einen Berg gegangen und in eine Hütte eingekehrt ist. Dort hat er so lange schweigend Bier um Bier getrunken, bis es dem Hüttenwirt zu bunt geworden ist. Der alpine Gastronom ist zum Kamin, hat sich den glühenden Schürhaken gegriffen und damit vor dem Rudl-Onkel aufgebaut: „Wenn du jetzt nicht sofort mit mir redest, brenn ich dich.“ Der Rudl-Onkel hat daraufhin seelenruhig sein Glas geleert und gebrummt: „Wenn du mich jetzt brennst, stehen wir morgen beide in der Zeitung.“ Die beiden sind dann beste Freunde geworden.