Zugegeben, es ist ein ungleiches Duell, aber ist ein Vergleich deshalb unfair? Das kommt darauf an. Carlo Ancelotti ist aktuell Trainer von Real Madrid und sein Ruf erstreckt sich über alle Kontinente hinweg. Egal, wo der Italiener gerade sein fußballerisches Amt bekleidet, er hat die Hosen an. Seine Qualifikation ist herausragend und sowieso unbestritten. Frank Lampard, als Spieler grandios, muss sich in der Trainerrolle hinten anstellen.

Gewiss, Ancelotti ist 63, der soeben als Interimscoach des FC Chelsea installierte Lampard erst 44 Jahre alt, die Erfahrung ein unschlagbares Argument. Die einschlägigen Statistiken legen eine schier unfassbare Distanz offen. Der Engländer kommt in 96 Erstligapartien (Premier League) nur auf einen Schnitt von 1,35 Punkten, der Italiener erreicht mit nicht weniger als 859 Matches in den höchsten Spielklassen (Italien, England, Deutschland, Spanien, Frankreich) 2,02 Punkte. 187:14 steht es in der Gegenüberstellung der Champions-League-Partien und dazu sei erwähnt, dass Ancelotti in allen Topligen Meister wurde, 2010 in England mit Chelsea, als der Spieler Frank Lampard sein Musterschüler war.

Everton als Maßstab

Durchaus interessant ist aber eine Konfrontation der beiden Trainer im Fall des FC Everton, für gewöhnlich ein solider Mittelständler in der Premier League. Ancelotti beförderte den zweiten Liverpooler Klub 2020 aus der erweiterten Abstiegszone noch ins Mittelfeld (12.) und holte eine Saison später sogar Platz zehn heraus. Lampard übernahm Everton im Februar 2022 an 16. Stelle, beendete die Saison an der gleichen Position und musste im Jänner, auf dem vorletzten Rang liegend, seinen Platz räumen. Das sind bankseitig wahrlich nicht die besten Voraussetzungen für das Duell mit Ancelottis Stars.

Nun ist Ancelotti schon seit geraumer Zeit mit einem verlockenden Angebot konfrontiert. Denn Brasilien hätte ihn gerne als Teamchef der Nationalmannschaft. Allein der Wunsch gilt schon als Tabubruch, denn dass ein Nichtbrasilianer die "Seleção" betreut, ist eigentlich unvorstellbar. Beim ersten Mal wehrte Ancelotti Fragen zu diesem Thema ab bzw. erklärte, den Vertrag bei Real bis Juni 2024 zu erfüllen. Aber nun zeichnet sich ein neuerlicher Vorstoß der Brasilianer ab. Die Aussicht ist verlockend, vor allem zum Ausklang einer großen Trainerkarriere.

Alaba hofft auf Verbleib

Auch David Alaba weiß es zu schätzen, von Carlo Ancelotti gecoacht zu werden. "Er ist ein großer Trainer, er hat es oft genug bewiesen und wir sind sehr glücklich, ihn hier zu haben. Und wir wären sehr froh, ihn auch zu behalten", erklärte der Österreicher bei der offiziellen Pressekonferenz. Ob er glaube, dass Chelsea Angst habe vor Real? "Angst nicht, aber wir wollen schon so auftreten, dass sie beeindruckt sind", meinte Alaba. In der vergangenen Saison hätte Chelsea das Viertelfinalduell nach einer 1:3-Heimniederlage beinahe gedreht. Die "Blues" führten in Madrid 3:0 und gewannen dann nach Verlängerung 3:2, es reichte also knapp nicht.

Als Ancelotti gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, Chelsea wieder zu helfen, gab er den Diplomaten. "Ich bin sicher, Frank wird einen Superjob machen."