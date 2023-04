Thomas Tuchel ist gerade einmal drei Spiele im Amt und dennoch könnte seine erste – wohlgemerkt nicht ganze – Saison als Bayern-Trainer schon in neun Tagen als gescheitert gelten. In der Bundesliga hat der 49-Jährige die Münchner mit einem 4:2 gegen Dortmund zwar wieder auf Platz eins geführt, der elfte Meistertitel in Folge ist für die erfolgsverwöhnten Bayern aber nichts weiter als eine „lästige“ Mindestanforderung.

Den ersten Titel hat Tuchels Mannschaft mit einem 1:2 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Freiburg bereits verspielt, da hilft auch die geglückte 1:0-Revanche vom Wochenende wenig. Der Traum vom Triple, er ist also geplatzt, noch ehe Tuchel seinen Koffer zur Gänze auspacken konnte. Kommt in der Champions League ein weiteres Scheitern in einem Viertelfinale hinzu, es würde wohl nicht nur Tuchel selbst, sondern insbesondere auch die Bayern-Bosse Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic arg in Bedrängnis bringen.

Tuchels siegte gegen Guardiola im Königsklassen-Finale

Diese nämlich haben das Aus von Julian Nagelsmann zu verantworten, der mit den Bayern eine bislang makellose Königsklassen-Saison gespielt hatte. In acht Spielen gegen Pilsen, Inter Mailand, Barcelona und zuletzt PSG fuhren die Münchner unter Nagelsmann ebensoviele Siege ein. Nun steht mit Tuchel ein neuer Mann an der Seitenlinie und ihm gegenüber in dessen ersten Champions-League-Einsatz im Bayern-Zwirn eines seiner wohl größten Vorbilder. Mehrfach hatte der einst aufstrebende Trainer Tuchel den ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola in Barcelona studiert, nun stellt sich dieser mit Manchester City in der Champions League in den Weg (21 Uhr, Sky und DAZN live).

Zehnmal trafen die beiden Strategen bereits aufeinander, nur dreimal ging das Duell an Tuchel, darunter jedoch auch dessen größter Erfolg, als der Deutsche Kai Havertz sich und seinen Landsmann mit Chelsea 2021 zu Königsklassen-Siegern machte. „Das ist wieder ein kleines Finale für uns“, weiß auch Salihamidzic um die Bedeutung der Partie Bescheid. Während Tuchel auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten muss, kann Guardiola wieder auf Star-Stürmer Erling Haaland zurückgreifen. „Sie kommen, um zu gewinnen“, warnt der Spanier vor den Bayern, denen er im Halbfinale bereits dreimal unterlegen war.

Benfica Lissabon strebt gegen das seit sechs Spielen sieglose Inter Mailand im Parallelspiel den erstmaligen Einzug ins Halbfinale an.