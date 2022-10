Bereits vor der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern war der FC Barcelona in der Champions League ausgeschieden. Durch den 4:0-Sieg von Inter Mailand gegen Viktoria Pilsen konnten die Katalanen nicht mehr Platz zwei erreichen. Für die Tore in Barcelona sorgten Sadio Mané (10.), Eric Maxim Choupo-Moting (31.) unbd Benjamin Pavard (90.+5).

Einen knappen, aber wichtigen Erfolg feierte die Frankfurter Eintracht unter Trainer Oliver Glasner gegen Marseille. Daichi Kamada (3.) brachte die Deutschen in Front, Matteo Guendouzi glich zwischenzeitlich aus (22.). In Hälfte eins schoss Randal Kolo Muani die Frankfurter dann noch zum Sieg (27.). Am letzten Spieltag hat Frankfurt alles in der eigenen Hand.

In Gruppe B kam Atlético Madrid gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 2:2 hinaus. Somit sind die Madrilenen ebenfalls vorzeitig ausgeschieden, wie die Deutschen auch. Am letzten Spieltag geht es im Fernduell noch um die Qualifikation für die Europa League. Kurios: Das Spiel war bereits abgepfiffen, da bekamen die Spanier noch einen Elfmeter zugesprochen. Diesen hielt Lukas Hradecky und wurde so zum Held.