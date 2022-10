Eine Mannschaft, die eigentlich ohne Stars auskommt, steht als eine der ersten im Achtelfinale der Champions League. In einer Gruppe mit Porto, Atletico Madrid und Leverkusen steht Club Brügge mit zehn Punkten und ohne Gegentor an der Tabellenspitze. Platz zwei und damit der erstmalige Aufstieg in die K.o.-Phase ist den Belgiern auf jeden Fall nicht mehr zu nehmen. Möglich machte das zuletzt ein hart erkämpftes 0:0 in Madrid.

Doch wie funktioniert das? In Brügge steht das Kollektiv an erster Stelle. Formell spielt das Team von Carl Hoefkens in einem 4-4-2. Das funktioniert auch deshalb, weil die Spitzen ebenso im Defensivverbund ihre Aufgaben genau kennen, die zwei Viererketten kompakt agieren und offensiv zum schnellen Umschalten fähig sind. Die Taktik des jahrelangen Co-Trainers von Brügge, der heuer zum Chefcoach befördert wurde, geht international perfekt auf. Interessanter Weise besser als in der eigenen Meisterschaft, wo man acht Punkte hinter Antwerpen auf Platz drei rangiert.

"Die gute Defensivarbeit macht es möglich"

Dass der Schlüssel in der Defensive liegt, weiß auch der Letztverantwortliche für null Gegentore. Keeper Simon Mignolet, früher auch bei Liverpool im Kasten, lobt seine Vorderleute. "Dass ich so viele Paraden machen kann, liegt auch an der guten Defensivarbeit, die es mir ermöglicht, so oft ideal positioniert zu sein, um den Ball dann auch zu halten", so der Torhüter auf der Homepage des Klubs. Nach dem Remis in Madrid kannte auch seine Euphorie keine Grenzen: "Unglaublich, ich realisiere es noch nicht. Ich habe sogar einen Ball mit den Kopf gestoppt, einfach nur mehr meinen Körper und meine Gliedmaßen durch die Gegend geworfen."

Aufreibend war die Partie auf jeden Fall, Atletico hatte genügend Chancen, das Spiel zu gewinnen, auch wenn Brügge ein Elfmeter nicht zugesprochen wurde. "Ich bin in diesen 90 Minuten zwei Jahre gealtert. Aber am Ende war es die größte Leistung dieses Vereins und ich bin unglaublich stolz", so Hoefkens.

Am Sonntag gilt es, in der Liga in Anderlecht zu bestehen, damit bei aller Euphorie nicht der Anschluss nach oben verloren wird. Danach darf man zwei Spiele vor dem Achtelfinale einfach genießen, Porto und Leverkusen kämpfen noch um den Aufstieg.