Wie der Weg zum Champions-League-Titel 2023 beschaffen sein könnte, zeichnete gestern der FC Bayern vor. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann legte in Mailand eine Spur, der zumindest Inter nicht folgen konnte. Leroy Sane war der überragende Mann in einer souverän auftretenden Münchner Truppe. Nach einer Kimmich-Vorlage war Sane nicht mehr zu stoppen und schoss zur Führung ein (25.). Nach der Pause führte eine großartige Kombination mit Sane und Kingsley Coman als Hauptdarstellern zum 2:0, es war ein erzwungenes Eigentor von D’Ambrosio.

Bei Barcelona zeigte sich Neuzugang Robert Lewandowski in bester Laune. Der Pole steuerte beim 5:1-Sieg über Viktoria Pilsen gleich drei Teffer bei (34., 45., 67.) und war somit maßgeblich am Kantersieg beteiligt. Nur ein Tor weniger erzielte Napoli beim 4:1-Erfolg über Liverpool. Die Italiener überraschten die englische Star-Truppe und siegten am Ende verdient. Eine unfassbare Schlussphase gab es in Madrid. Hermoso brachte Atletico dort spät in Führung (90.), Uribe glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit für die Portugiesen aus. Sekunden vor dem Ende traf Griezmann in Minute elf (!) der Nachspielzeit zum 2:1 und ließ das Stadion ausflippen.

Für Trainer Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt endete die Champions-League-Premiere des Europa-League-Siegers hingegen mit einer bitteren Enttäuschung. Gegen Sporting Lissabon setzte es eine klare 0:3-Niederlage. Die Eintracht Völlig chancenlos war der unterlegene Europa-League-Finalist der vergangenen Saison. Die Glasgow Rangers gingen bei Ajax Amsterdam 0:4 unter. Die Niederländer spielten groß auf, beherrschten die Partie und machten schon vor der Pause durch Treffer von Alvarez (17.), Berghuis (32.) und Kudus (34.) alles klar. Bergwijn (80.) setzte den Schlusspunkt. Ajax-Neuzugang Florian Grillitsch saß 90 Minuten auf der Bank.