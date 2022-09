Am Dienstag wird die aktuelle Europacupsaison mit dem ersten Spieltag der Champions League eröffnet. Auch Österreichs Meister Salzburg bestreitet um 21 Uhr mit dem Heimspiel gegen Italiens Titelträger AC Milan die Premiere. Doch auf welchem Sender werden die heurigen Europacupspiele in der Königsklasse, in der Europa League und in der Conference League in Österreich gezeigt? Hier gibt es den Überblick:

Champions League

Die Pay-TV-Sender Sky und DAZN zeigen sämtliche Partien der Königsklasse live als Einzelspiel und in der Konferenz. Zudem darf Servus TV an jedem Mittwoch ein Spiel nach Wahl übertragen. Klar, dass der rot-weiß-rote Free-TV-Sender drei Begegnungen von Salzburg (bei Chelsea am 14. September, gegen Dinamo Zagreb am 5. Oktober und bei AC Milan am 2. November) zeigt. An diesem Mittwoch (21 Uhr) hat sich Servus TV für das Duell Inter Mailand gegen Bayern München entschieden.

Europa League und Conference League

Wie schon in der Champions League zeigt Sky auch sämtliche Partien in der Europa League und Conference League - damit auch alle Spiele des SK Sturm und von Austria Wien. Im Free-TV haben gleich zwei Sender Rechtepakete erworben. Servus TV darf am Donnerstag zuerst entscheiden, welche Partie man aus der Europa oder Conference League überträgt. Danach wählt ORF 1 ein Spiel aus. An diesem Donnerstag startet Servus TV mit der Europa-League-Partie zwischen Sturm und Midtjylland (21 Uhr). ORF 1 zeigt ab 18.45 Uhr Austria Wien gegen Be'er Sheva. Eine Woche später hat sich Servus TV für Lech Posen gegen Austria Wien (15. September, 21 Uhr) und ORF 1 für Feyenoord Rotterdam gegen Sturm (15. September, 18.45 Uhr) entschieden.

Wer in Österreich also sämtliche Europacupspiele sehen will, benötigt ein Abo von Sky. Bei DAZN bekommt man immerhin alle Spiele der Champions League zu sehen. Servus TV überträgt pro Spieltag je eine Begegnung in der Champions League (jeweils Mittwoch) bzw. in der Europa oder Conference League (immer Donnerstag). ORF 1 zeigt ein Spiel pro Spieltag in der Europa oder Conference League (immer Donnerstag).