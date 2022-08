Sie kommt mit voller Wucht auf den FC Red Bull Salzburg zu, die neue Champions-League-Saison, nämlich mit zwei absoluten Topduellen. Im ersten Gruppenmatch empfängt der österreichische Meister am 6. September den AC Milan. In Runde zwei muss die Mannschaft von Matthias Jaissle dann nach London zum FC Chelsea.

Auch die Spielpläne der Europa League und der Conference League wurden am Samstag von der UEFA veröffentlicht. Demnach beginnt Sturm Graz in der Europa League am 8. September (21 Uhr) zuhause gegen den dänischen Vizemeister Midtjylland in Gruppe F. Es folgen Spiele bei Feyenoord (15. September/18.45 Uhr), gegen Lazio (6. Oktober/18.45 Uhr/heim und 13. Oktober/21 Uhr/auswärts), zuhause gegen Feyenoord (27. Oktober/21 Uhr) und zum Abschluss auswärts bei Midtjylland (3. November/18.45 Uhr).

Die Wiener Austria eröffnet Gruppe C der Conference League am 8. September (18.45 Uhr) zuhause gegen Hapoel Beer-Sheva, danach geht es am 15. September (21 Uhr) zu Lech Posen, ehe die Hinrunde am 6. Oktober (21 Uhr) mit dem Villarreal-Gastspiel schließt. Danach stehen noch das Villarreal-Heimspiel (13. Oktober/18.45 Uhr), sowie die Partien gegen Posen (27. Oktober/18.45 Uhr/heim) und bei Beer-Sheva (3. November/21 Uhr/auswärts).