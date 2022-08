Im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geht es um richtig viel Geld - und dementsprechend blank liegen auch die Nerven.

Gegen Maccabi Haifa bewies Milan Borjan, Torhüter und Kapitän von Roter Stern Belgrad, zuerst seine Nervenstärke, um dann doch zu versagen.

Der 34-jährige Routinier parierte kurz vor der Pause einen - schwach geschossenen - Elfmeter, wurde dafür von Fans und Mitspielern gefeiert. Aber nur wenig später schlug es neben dem Torhüter ein. Einen Distanzschuss - es war kein Gewaltschuss - sah er spät, ging zu spät Richtung Boden und sah dabei alles andere als glücklich aus.

Doppelt tragisch: Weil Maccabi Haifa in der 90. Minute zum 2:2-Ausgleich traf, stehen die Israelis, die zu Hause 3:2 gewonnen haben, in der Gruppenphase der Champions League, während sich Aleskandar Dragovic und Co mit der Europa League begnügen müssen. Chancen hatten die Serben in der Nachspielzeit ausreichend.

Kein Problem hatte Benfica Lissabon mit Sturm-Bezwinger Dynamo Kiew: Nach einem 2:0-Erfolg setzten sich die Portugiesen abermals 3:0 durch. In der Champions League steht auch Viktoria Pilsen, nach einem 0:0 bei Karabach Agdam setzten sich die Tschechen zu Hause 2:1 durch.