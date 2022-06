Vor nicht allzu langer Zeit galt David Alaba noch als große Zukunftshoffnung für Österreichs Fußball, heute feiert der erfolgreichste Spieler des Landes seinen 30. Geburtstag. Zehnmal holte der Sohn einer Philippinerin und eines Nigerianers mit Bayern München die deutsche Meisterschaft, sechsmal den Pokal, fünfmal den Superpokal. International feierte er mit den Münchnern zweimal den Titel in der Champions League, krönte sich infolge auch zweimal zum UEFA-Supercup-Sieger und zum Klub-Weltmeister.

David Alaba im Porträt

Seit einem Jahr steht der Wiener nun bei Real Madrid unter Vertrag, wo er prompt Meister und Superpokalsieger wurde und sich zum dritten Mal zum Champions-League-Gewinner kürte. In der vergangenen Saison wurde Alaba der 45. Spieler, der mehr als 100 Einsätze in der Königsklasse zu verbuchen hat – von seinen 103 Spielen hat er 69 Prozent gewonnen, von allen Spielern mit mehr als 100 Einsätzen kommt nur sein ehemaliger Bayern-Teamkollege Thomas Müller auf dieselbe Quote.

Begonnen hat die Karriere Alabas beim SV Aspern, über die Wiener Austria folgte der Weg nach München, wo er mit einem kurzen Leih-Intermezzo in Hoffenheim den Großteil seiner Profilaufbahn verbrachte. Die Österreichische Fußballnationalmannschaft führt Alaba mittlerweile als Kapitän aufs Feld, in 94 Länderspielen gelangen dem Abwehrspieler, der im ÖFB-Team auch öfters offensiver zum Einsatz kam, 14 Treffer.