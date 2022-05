Zuerst lagen sich Toni Kroos und David Alaba in den Armen - nach dem 1:0-Sieg im Finale mit Real Madrid über den FC Liverpool. Dann suchte der Deutsche Mittelfeldstatege seine Familie auf der Tribüne. "Das", sagte er in einer ersten Reaktion, "ist ein besonderer Titel. Ich wollte immer, das alle dabei sind. Und das war heute der Fall, alle Kinder waren mit dabei." Doch in die Glückseligkeit platzte dann das Interview mit dem ZDF und dessen Reporter Nils Kaben. Und das verärgerte Kroos derart, dass er es einfach abbrach.

Und das passierte so. Kaben hakte nach, weil Liverpool ein deutliches Chancen-Plus hatte - und der Erfolg daher "gar nicht so selbstverständlich war". Kroos reagierte gereizt. "Was ist schon selbstverständlich? Die Champions League zu gewinnen, ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben einen großen Fight geliefert und wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Was heißt: Nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig."

Doch Kaben ließ nicht locker, wollte wissen, ob es überraschend gewesen sei, dass Real "ganz schön in Bedrängnis geraten ist". Da reichte es Kroos im Moment des Triumphs: "Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Und dann stellst du mir zwei so Scheiß-Fragen. Das ist Wahnsinn. Es ist nicht überraschend, dass du gegen Liverpool mal in Bedrängnis gerätst. Was ist den das für eine Frage? Wir spielen ja nicht ein Gruppenspiel irgendwo, wir spielen das Champions-League-Finale."

Daraufhin drehte Kroos sich um und ging, um dann festzuhalten, dass man "schon nach zwei negativen Fragen" wisse, dass es sich um einen deutschen Reporter handeln müsse bei solchen Fragen. Und im Vorbeigehen gab er Kaben noch etwas mit auf den Weg: „Ganz schlimm. Ganz schlimm, wirklich!"