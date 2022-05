Nächstes Real-Spektakel! Tore in der 90., 91. und 95. Minute bringen die Madrilenen ins Finale

Was für ein verrücktes Spiel! Bis zur 90. Minute führte Manchester City im Halbfinal-Rückspiel der Champions League in Madrid 1:0, zwei Tore in der Nachspielzeit brachten Real in die Verlängerung und schließlich ins Finale.