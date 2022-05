Vor dem Duell zwischen Real Madrid und Manchester City um den Einzug ins Champions-League-Finale deutet viel auf einen neuerlichen Fußball-Leckerbissen hin, für David Alaba bleibt dabei aber nur die Zuschauerrolle. Der ÖFB-Teamspieler steht den "Königlichen" am Mittwoch im Bernabeu-Stadion wegen Adduktorenproblemen nicht zur Verfügung, wie Real-Coach Carlo Ancelotti bestätigte.

Alaba macht diese Blessur schon seit Längerem zu schaffen - beim 3:4 im Hinspiel in Manchester musste der Wiener deshalb zur Pause in der Kabine bleiben und konnte seither keine Einheit mehr absolvieren, auch nicht das Abschlusstraining am Dienstagvormittag. Der 29-Jährige fällt damit um sein 13. Match in einem Champions-League-Semifinale um. "Das ist ein großer Verlust, weil er für uns ein wichtiger Spieler ist", erklärte Ancelotti. Als Ersatz für den Wiener ist Nacho Fernandez vorgesehen. "Alaba ist ein wichtiger Bestandteil, aber Nacho hat auch Erfahrung. Er wird es gut machen", prophezeite der Trainer.

Im Endeffekt entschied sich Ancelotti für diese Elf:

Manchester City startet wie folgt: