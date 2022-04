Von einer Überraschung und sogar Sensation war die Rede, als der FC Villarreal den FC Bayern aus der Champions League bugsierte und in das Halbfinale der Königsklasse aufstieg. Rein nach der Einwohnerzahl der Herkunftsstädte mag die Verwunderung groß sein. Die anderen Halbfinalisten Real Madrid (3,3 Millionen Einwohner), Manchester City (550.000) und Liverpool (500.000) überflügeln Villarreal, das gerade einmal 51.000 Menschen beheimatet, deutlich.

Sportlich bedeutet dies natürlich wenig. Denn der Klub aus der Provinz Castellon sorgt schon mehrere Jahrzehnte für Ausrufezeichen. Bereits 2006 stand Villarreal im Halbfinale der Champions League. Dort zogen die Ostspanier gegen Arsenal mit dem Gesamtscore von 0:1 hauchdünn den Kürzeren. Semifinaleinzüge gab es auch 2004 im UEFA-Cup und 2011 und 2016 in der Europa League. Im letztgenannten Bewerb feierte das gelbe U-Boot, wie der Spitzname des Klubs lautet, den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Im Vorjahr triumphierte Villarreal, das im Sechzehntelfinale auch Salzburg mit 4:1 aus dem Bewerb schoss und in der damaligen Saison keine einzige Europa-League-Partie verlor, im Finale mit einem 11:10-Erfolg im Elfmeterschießen über Manchester United. Dieser Erfolg sicherte den Spaniern erst einen Fixplatz in der Königsklasse, obwohl dies über die heimische Meisterschaft mit Platz sieben nicht gereicht hätte.

Auf echte Weltstars stößt man im Kader von Villarreal nicht. Dieser sitzt nämlich seit Sommer 2020 auf der Trainerbank. Unai Emery hat sich bei seinen bisherigen Trainerstationen als Titelhamster präsentiert – vor allem in den Europacup-Bewerben. Vor dem Sieg mit Villarreal im Vorjahr sicherte sich der Spanier mit dem FC Sevilla zwischen 2014 und 2016 gleich drei Europa-League-Titel. Seit 2009/10 hat der Baske mit seinen Mannschaften (Valencia, FC Sevilla, Paris SG, Arsenal und Villarreal) gerade in K.o.-Duellen überaus erfolgreich abgeliefert und 84 Prozent davon gewonnen. Eine bessere Quote als Emery weist nur der aktuell vereinslose Franzose Zinedine Zidane mit 88 Prozent auf.

Emery hat aber schon heute die Chance, den Grundstein dafür zu legen, Zidane näher zu kommen. Im Halbfinale der Champions League gastiert Villarreal in Liverpool. „Unai Emery ist vielleicht der erfolgreichste Trainer in Cup-Wettbewerben. Es ist unglaublich, was er macht. Wer Juventus und Bayern rauswirft, steht verdient im Halbfinale“, sagt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp über seinen Kollegen. Diese Wertschätzung beinhaltet auch einen Faktor, der für Emery nicht zu unterschätzen ist. „Der Überraschungsfaktor fehlt. Von Juventus und Bayern sind wir etwas unterschätzt worden. Liverpool weiß, was wir erreicht haben und wir wir mit Mentalität und Spielstärke immer antworten konnten“, sagt der 50-Jährige, auf den „das wohl beste Liverpool, das ich kenne“, wartet. Eine weitere Überraschung bzw. Sensation darf dennoch nicht ausgeschlossen werden.