Österreichs Serienmeister fordert jetzt (live Sky) in der Champions League den deutschen Rekordmeister. Die Münchner starteten mit allen Stars in die Begegnung, doch Berisha traf bereits in der 4. Minute für die Hausherren. Robert Lewandowski gelang in der 21. Minute der Ausgleich, ein Eigentor von Kristensen sorgte kurz vor der Pause fürs 1:2.

Robert Lewandowski erzielte den Ausgleich © GEPA pictures

Hier kommen Sie zum Liveticker Salzburg - Bayern München!

Meister Salzburg will dem Giganten ohne Angst entgegentreten. "Sie haben keine Schwäche. Aber wir kommen mit unserer Stärke", betonte Trainer Jesse Marsch vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Bayern München heute (21.00 Uhr/live Sky). Gegen "die beste Mannschaft der Welt" erwartete Marsch die "finale Prüfung" für seine Mannschaft. Die Salzburger Vorfreude auf das besondere Duell ist groß. "Wir sind sehr begeistert, die Bayern hier zu haben. Das ist eine Mannschaft, die nicht so weit von Salzburg weg ist", erklärte Marsch und meinte dies wie Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic rein geografisch. "Österreich gegen Deutschland ist ganz etwas Spezielles, München ist nicht so weit weg, also fast schon ein Derby. Wir können uns alle drauf freuen", sagte Junuzovic.

Die ersten zwei Aufgaben in dieser Saison, Lok Moskau (2:2) und Atletico Madrid (2:3), haben die national oft unterforderten Salzburger dem Ergebnis nach nicht bestanden. Die kommende wird noch einmal kniffliger: "Es ist eine große Prüfung, wie ein finales Examen", betonte Marsch. Ein Lackmustest, der die Red-Bull-DNA aber nicht verändern dürfte. "Wir werden unseren starken Fußball spielen, mutig und aggressiv", meinte Marsch. "Wenn wir das schaffen, haben wir immer eine Chance, egal gegen wen."

Unsere Aufstellung gegen den FC Bayern: 1 Stankovic, 7 Koita, 8 Berisha, 14 Szoboszlai, 15 Ramalho, 16 Junuzovic, 17 Ulmer, 19 Camara, 39 Wöber, 43 Kristensen, 45 Mwepu



Sämtliche weitere Berichterstattung zum Spiel findet unter https://t.co/k8NcsfnO8y statt. #SALFCB — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 3, 2020

Salzburg wird der Opfer des Terroranschlags in Wien mit einer Schweigeminute gedenken und auf den Dressen Trauerflor tragen. Von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in und um das Stadion, in dem wegen Corona keine Zuschauer erlaubt sind, war vorerst nicht die Rede. Die Salzburger Polizei kündigte indes erhöhte Präsenz vor allem auf öffentlichen Plätzen, Verkehrsknotenpunkten, der Salzburger Altstadt sowie öffentlichen und religiöse Einrichtungen an.

Die Salzburger verzichteten auf ein Rahmenprogramm: