Lionel Messi erzielte gegen Juventus ein Tor. © AP

Barcelona dominierte das Spiel am Mittwochabend nach Belieben. Ousmane Dembele brachte die Katalanen nach einem Dribbling mit einem abgefälschten Schuss in Führung (15.). Die Katalanen verjuxten noch zahlreiche weitere Großchancen, für die Entscheidung sorgte Lionel Messi daher erst in der Nachspielzeit per Elfmeter.

Bei Ronaldo war das erhoffte negative Testergebnis offensichtlich ausgeblieben. Ganz im Gegenteil: Der 35-Jährige soll laut Angaben des portugiesischen TV-Senders TVI mittlerweile 18 positive Corona-Tests abgegeben haben.

Für den FC Barcelona die Gelegenheit, bei Twitter eine kleine Spitze in Richtung des Portugiesen abzusetzen. Mit einem Foto von Messi versehen, schrieb der 26-malige spanische Meister: "Wir sind froh, dass du den GOAT auf dem Platz sehen konntest, Juventus!" Goat bedeutet im Englischen nicht nur "Ziege", sondern ist auch eine Abkürzung für Greatest of All Time, also der Größte aller Zeiten.

Wer ist der "Größte aller Zeiten"

Messi oder Ronaldo – wer ist besser? Das ist eine nicht enden wollende Diskussion, und es ist klar, dass der FC Barcelona in diesem Fall parteiisch ist.

Der Titel-Vergleich zeigt: Messi war sechsmal Weltfußballer, viermal Champions-League-Sieger, dreimal Klub-Weltmeister, 10-mal spanischer Meister, U20-Weltmeister, Gold-Medaillen-Gewinner bei Olympia 2008, Vize-Weltmeister 2014, aber zum Beispiel nie Sieger bei der Copa America.

Dagegen war Cristiano Ronaldo fünfmal Weltfußballer, fünfmal Champions-League-Sieger, viermal Klub-Weltmeister, siebenmal Meister (dreimal mit Manchester United, zweimal mit Real Madrid, zweimal mit Juventus Turin), Europameister und Nations-League-Sieger.