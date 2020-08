Titelverteidiger Lyon feierte im Champions-League-Semifinale der Frauen gegen Paris SG einen 1:0 (0:0)-Erfolg. Der Gegner am Sonntag in San Sebastian heißt Wolfsburg.

Wolfsburg jubelte über den fünften Finaleinzug in der Champios League © AFP

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind im ersten Champions-League-Semifinale mit etwas Glück ihrer leichten Favoritenrolle gerecht geworden. Die "Wölfinnen" setzten sich in San Sebastian gegen den FC Barcelona 1:0 (0:0) durch. Das einzige Tor glückte der Schwedin Fridolina Rolfö in der 58. Minute.

Der Gegner heißt Lyon. Der Titelverteigiger setzte sich in Bilbao gegen Paris SG mit 1:0 (0:0) durch. Die entscheidenden Szenen in dieser Partie: Geyoro (Paris) sah in der 66. Minute die gelb-rote Karte. Nur eine Minute später traf Renard mit dem Kopf zum 1:0 für Lyon. Die gelb-rote Karte für Parris (75./Lyon) konnte die Partie nicht mehr drehen.

Im Team von Paris Saint-Germain ist wenige Stunden vor dem Halbfinale gegen Olympique Lyon eine Spielerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Um welche Spielerin es sich handelt, sagte der Club nicht. Sie ist nach dem positiven Ergebnis des am Dienstag vorgenommenen Tests isoliert worden.

Olympique Lyon hat die jüngsten vier Ausgaben der Champions League gewonnen, Wolfsburg war 2012/13 und 2013/14 siegreich. Zuletzt verloren die Deutschen in den Saisonen 2015/16 sowie 2017/18 das Endspiel gegen Lyon. Das diesjährige Finale, für Wolfsburg das fünfte in der Vereinsgeschichte, findet am Sonntag in San Sebastian statt.