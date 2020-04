Facebook

Kainbach-Hönigtal ist nun international bekannt ©

Mit einem - nicht ganz ernst gemeinten - offenen Brief an den ÖFB hat die Reservemannschaft (1B) von Kainbach-Hönigtal am vergangenen Freitag für Aufsehen gesorgt. Die Hobby-Fußballmannschaft erklärte sich im Falle eines Meisterschaftsabbruchs in der österreichischen Bundesliga "selbstlos" dazu bereit, Österreich in der kommenden Europacup-Saison zu vertreten. Denn: Die 1B-Meisterschaft wurde bereits im Herbst beendet, Kainbach-Hönigtal zum einzigen Meister Österreichs gekürt.