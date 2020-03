Facebook

Welche Spiele gibt es wo zu sehen? © (c) Vitaly Krivosheev - stock.adobe.com

Alle Fans des europäischen Spitzenfußballs kommen in dieser Woche wieder voll auf ihre Kosten. Am Dienstag und Mittwoch entscheidet sich in den Achtelfinal-Rückspielen der Champions League, wer weiterhin um den begehrtesten Titel im Klubfußball spielen darf. Einen Tag später startet die Europa-League ins Achtelfinale. Mit dem LASK träumt auch eine österreichische Mannschaft vom Einzug in die Runde der letzten acht.

Die Linzer bekommen es dabei mit dem englischen Rekordmeister Manchester United zu tun (18.55 Uhr). Keine leichte Aufgabe für das Team von Trainer Valerien Ismael. Zu sehen gibt es das Spiel Live auf Puls4 und DAZN. Der Streamingdienst bietet außerdem eine Konferenz aller Spiele sowie jedes einzelne Achtelfinale in voller Länge Live an.

In der Champions League überträgt DAZN die Spiele zwischen Valencia und Atalanta Bergamo am Dienstag sowie das Duell Liverpool gegen Atletico Madrid am Mittwoch jeweils ab 21 Uhr Live. Auf Sky sind die Spiele von RB Leipzig gegen Tottenham und Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund zu sehen. Für Unentschlossene gibt es darüber hinaus auch eine Konferenzschaltung an beiden Tagen.

Nächste Woche können die Spiele von Juventus Turin gegen Lyon und Barcelona gegen Neapel auf DAZN gestreamt werden. Sky zeigt Real Madrid bei Manchester City und Chelsea gegen Bayern München.