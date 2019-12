Facebook

Jesse Marsch © GEPA pictures

Salzburg hat sich mit erhobenem Kopf aus der Champions League verabschiedet. Das 0:2 gegen Liverpool ist keine Schande. "Wir sind enttäuscht in diesem Moment, aber wir haben alles gegeben, haben so gut gespielt", schwärmt Salzburg-Trainer Jesse Marsch nach dem Spiel bei Sky. "Für uns war die Erfahrung ein Wahnsinn. Wir waren so nah dran, aber so weit weg."

Das Aus in der Gruppenphase der Champions League bedeutet, dass die Salzburger 2020 in der Europa League weiterspielt. "Wir sind Europa League", hatte Mittelfeld-Routinier Zlatko Junuzovic nach dem Spiel in die Mikrofone diktiert. Marsch: "Wir haben richtig viel Lust auf die Europa League. Wenn wir dort so spielen wie heute, haben wir eine Chance." Eine Chance? Worauf? "In diesem Moment möchte ich die Europa League gewinnen. Mit dieser Mannschaft und dieser Mentalität haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance."

Torhüter Cican Stankovic ist noch nicht euphorisch, wenn er an die Europa League denkt. Er sagt aber auch: "Wenn wir schon dabei sind, werden wir auch versuchen, sie zu gewinnen. Im Moment freuen wir uns nicht, aber im Frühjahr wird die Freude wieder riesig sein."