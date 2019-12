Mit dem "Wunder von Wals-Siezenheim" will sich Salzburg heute (18.55 Uhr, live DAZN und Sky/Konferenz) ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League katapultieren. Die Startformationen von Salzburg und Liverpool stehen fest!

Salzburg und Haaland empfangen Liverpool zum großen Showdown © APA/BARBARA GINDL

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Nur ein Heimsieg gegen Titelverteidiger Liverpool bringt Salzburg den Aufstieg in Gruppe E, am Selbstvertrauen der "Bullen" soll es nicht mangeln. "Wir sind bereit für einen großartigen Moment", betonte Trainer Jesse Marsch.

Einer der Erfolgspfeiler sollen die eigenen Fans in der mit 29.520 Zuschauern einmal mehr ausverkauften Arena sein. "Das Stadion hat so viel Energie gehabt", erinnerte Marsch sich an die ersten beiden Gruppenheimspiele gegen Genk und Napoli. "Es ist gut, wenn wir es Liverpool ein bisschen unangenehm machen. Bei diesem Thema können unsere Fans viel helfen."

Diese Elf schickt Jesse Marsch aufs Feld:

Die Heimstärke Salzburgs ist quasi amtlich: Bis zum 2:3 gegen Napoli am 23. Oktober war man 71 Pflichtpartien bzw. 19. Europacupmatches in Folge vor eigenem Publikum ungeschlagen. "Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir jetzt den Vorteil, dass wir im eigenen Stadion spielen. Hier sind wir für jeden Kontrahenten in der Champions League ein sehr unangenehmer Gegner", befand Stürmer Hwang Hee-chan.

Liverpool hingegen glänzte zuletzt nicht unbedingt mit Auswärtsstärke. Am vierten Spieltag konnte man bei Genk nach vier Auswärtsniederlagen in Folge wieder siegen, hat insgesamt aber eine durchwachsene Bilanz. Nur zwei der jüngsten elf Partien in der Fremde gewannen die "Reds", sieben der jüngsten zwölf gingen verloren.

Diese Elf soll es dennoch für Jürgen Klopp richten: