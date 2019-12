Mit dem "Wunder von Wals-Siezenheim" will sich Salzburg jetzt (live DAZN und Sky/Konferenz) ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League katapultieren. Doch derzeit führen die Gäste durch einen Doppelschlag von Naby Keita (57.) und Mo Salah (59.) mit 2:0.

Mo Salah erzielte das 2:0 © GEPA pictures

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Nur ein Heimsieg gegen Titelverteidiger Liverpool bringt Salzburg den Aufstieg in Gruppe E, am Selbstvertrauen der "Bullen" soll es nicht mangeln. "Wir sind bereit für einen großartigen Moment", betonte Trainer Jesse Marsch vor dem Match.

1. Halbzeit

Die erste Hälfte ist schwer zu analysieren. Insgesamt hinterließen die Gäste den stärkeren Eindruck, wenn man die Großchancen heranzieht. Allein Mo Salah vergab aus kurzer Distanz eine Hundertprozentige. Einige weitere Male musste Salzburg-Goalie Stankovic in höchster Not klären. Aber auch die Salzburger waren gefährlich, Haaland hatte das 1:0 am Fuß.

Diese Elf schickte Jesse Marsch aufs Feld:

Diese Elf soll es dennoch für Jürgen Klopp richten: