ÖFB-Nationalteamspieler David Alaba und seine Freundin Shalimar Heppner freuen sich über Nachwuchs: Am Dienstag wurde der gemeinsame Sohn geboren.

David Alaba mit Freundin Shalimar Heppner beim Oktoberfest 2018 © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Noch fehlt zwar die offizielle Bestätigung, aber es scheint fix: Wie einige Bayern-Stars gegenüber der Bild-Zeitung ausgeplaudert haben sollen, wurde David Alaba am Dienstag zum ersten Mal Vater.

Seine Freundin Shalimar Heppner, PR-Managerin und Tochter von Star-Koch Frank Heppner), soll einen gesunden Buben zur Welt gebracht haben.

Was die Gerüchteküche genährt hatte: Der Linksverteidiger hatte das Training am Dienstagvormittag ausgelassen, erschien erst am Mittwoch wieder zum Training.

Deutschlands Fußball-Rekordmeister musste bereits im vorletzten Champions-League-Gruppenspiel am vergangenen Dienstagabend bei Roter Stern Belgrad (die Bayern gewannen 6:0) auf Alaba verzichten, weil der 27-jährige ÖFB-Spieler in München bei seiner Freundin blieb.