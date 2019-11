Champions League Doppelschlag! Salzburg führt dank Daka und Minamino gegen Genk

Gewinnt Salzburg jetzt (Sky, Kleine-Zeitung-Liveticker) in der Champions League bei Genk und holt Liverpool gegen Napoli maximal einen Punkt, gibt es am 10. 12. in Salzburg ein Endspiel. Und es schaut gut aus, die Salzburger führen mit 2:0 zur Halbzeit.