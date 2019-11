Facebook

Marin Pongracic (links) und Kalidou Koulibaly © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Salzburg hat Österreichs Fußball mit dem 1:1 bei Napoli zum wiederholten Male mehr als würdig in Europa vertreten. Um in der Königsklasse in die K.o.-Phase aufzusteigen, ist jetzt Schützenhilfe notwendig. Was die Mozartstädter schon jahrelang eindrucksvoll unter Beweis stellen, wurde in Süditalien erneut gezeigt.