© GEPA pictures

Red Bull Salzburg hat in der Champions League einen Auswärtspunkt bei SSC Napoli geholt. Die Salzburger erreichten in Neapel ein 1:1 (1:1) und sind in Gruppe E weiter Tabellendritter. Die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale ist zwei Runden vor Schluss aber nur noch sehr gering.

Erling Haaland brachte Salzburg mit seinem siebenten Treffer im vierten CL-Spiel per Elfmeter in Führung (11.), Hirving Lozano gelang kurz vor der Pause der Ausgleich (44.). Salzburg hält nach vier Spielen bei ebenso vielen Punkten. Der Rückstand auf Titelverteidiger Liverpool und Napoli beträgt fünf bzw. vier Zähler.

Ihr nächstes Gruppenspiel bestreiten die Salzburger am 27. November bei KRC Genk. Mit einem Remis gegen das Schlusslicht aus Belgien hätte Österreichs Meister Gruppenplatz drei und damit den Umstieg in die Europa League sicher.