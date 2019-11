Die Salzburger führen gegen Napoli 1:0. Erling Haaland trifft per Elfmeter in der 11. Minute. Es ist ein Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten.

Erling Haaland © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Hier geht es zum Liveticker.

Salzburg hat heute in der Champions League noch einmal die Chance, ins Rennen um den Achtelfinal-Einzug einzugreifen. Die Salzburger müssen dafür in Gruppe E allerdings beim favorisierten Tabellenführer SSC Napoli reüssieren. Selbst ein Unentschieden in Italien könnte bei vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter zu wenig sein. Die Abwehr sieht anders als bei der 2:3-Niederlage im ersten Spiel gegen Napoli. Ramalho steht nicht in der Anfangsformation.

Trainer Jesse Marsch schickt folgende Startelf ins Spiel: