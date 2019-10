Salzburg empfängt in der Champions League das italienische Topteam aus Neapel. Sehr offensive Aufstellung von Jesse Marsch.

Salzburg empfängt in Wals-Siezenheim Napoli © GEPA pictures

Es herrscht wieder Hochspannung. Seit 21 Uhr trifft Salzburg im dritten Gruppenspiel im ausverkauften Stadion Wals-Siezenheim auf Napoli. Und die Gäste legen blitzartig los, geben in der Anfangsphase den Ton an. Einen Treffer von Salzburg-Spieler Erling Haaland nahm der Videoschiedsrichter aufgrund einer Abseits-Stellung zurück (9.), wenig später brachte Dries Mertens die Italiener in Führung (17.).

Das Spiel im Liveticker

Salzburg-Trainer Jesse Marsch entschied sich für eine offensive Aufstellung. So spielt etwa Stürmer Patson Daka, dafür nimmt Dominik Szoboszlai vorerst auf der Bank Platz. Bei Napoli beginnen im Angriff der Mexikaner Hirving Lozano und der Belgier Dries Mertens. Die eher erwarteten Lorenzo Insigne und Arkadiusz Milik sind vorerst nur Ersatz.

Salzburgs Aufstellung:

Napolis Startelf:

Flug gestrichen

Zirca 100 Napoli-Fans, die dem Fußball-Champions-League-Match gegen Salzburg beiwohnen wollten, konnten am Mittwoch nicht nach Wien fliegen. Ihr Easyjet-Flug vom neapolitanischen Flughafen Capodichino nach Wien-Schwechat am frühen Mittwoch wurde gestrichen.

Die Tifosi wollten in Wien Autos mieten, um Salzburg zu erreichen. Sie mussten jedoch auf ihre Pläne verzichten, berichteten neapolitanische Medien. Erwartet wird, dass circa 1.500 Fans des Klubs das Spiel am Mittwochabend in Salzburg besuchen werden.