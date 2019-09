Facebook

Sie wird sich steigern, die Aufmerksamkeit in der internationalen Fußballszene. Und wie. Was der FC Salzburg bei seiner Champions-League-Premiere auf der Bühne der Königsklasse hinlegte, ist mit Superlativen nicht annähernd so brillant zu beschreiben, wie es das Spiel dieser grandiosen Mannschaft war.