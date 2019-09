Ab 9. September"Jeder.Mann": Dokumentation über Red Bull Salzburg geht auf Sendung

Der FC Red Bull Salzburg startet eine eigene Doku-Serie. Ab 1. September ist diese unter dem Namen "Jeder.Mann" auf A1 now zu sehen.

© GEPA pictures

Seit neun Wochen ist der FC Red Bull Salzburg im Training. Und seit diesem Zeitpunkt ist auch ein Kamerateam dabei, das Spieler, Trainer und Umfeld auf Schritt und Tritt begleitet. Und das aus gutem Grund: Ab 9. September wird auf A1 now nämlich die Doku-Serie "Jeder.Mann - Des is Soizburg" ausgestrahlt und biete den Fernsehzuschauern intime Einblicke in den österreichischen Spitzenklub.