In der Königsklasse des Fußball geibt es auch höher wieder königlich viel zu verdienen.

© APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Die Fußball-Champions-League wird auch in dieser Saison zu einer sprudelnden Geldquelle, diesmal auch für Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg. Wie alle weiteren 31 Mannschaften erhalten die "Bullen" ein fixes Startgeld von 15,25 Millionen Euro von der UEFA.

In den sechs Gruppenspielen gibt es pro Sieg 2,7 Millionen Euro und 900.000 Euro für ein Remis. Die von der UEFA bei jedem Remis eingesparten 900.000 Euro Preisgeld werden nach der Gruppenphase anteilig an alle 32 Klubs ausgeschüttet.

In der K.o.-Runde sieht die Preisgeldtabelle dann bei der Qualifikation für die jeweiligen Runden folgende Staffelung vor:

Achtelfinale: 9,5 Millionen Euro

9,5 Millionen Euro Viertelfinale: 10,5 Millionen Euro

10,5 Millionen Euro Halbfinale: 12 Millionen Euro

12 Millionen Euro Finale: 15 Millionen Euro

Millionen Euro Sieger: 4 Millionen Euro

Bei idealem Verlauf bekommt der Sieger des Endspiels am 30. Mai 2020 in Istanbul schon auf diesem Weg 82,45 Millionen Euro. Weitere fixe Ausschüttungen bekommt jeder Club über die Koeffizientenrangliste. Insgesamt 585 Millionen Euro werden darüber an alle 32 Teilnehmer verteilt.

Vierte Säule der Champions-League-Prämien in der Höhe von 1,95 Milliarden Euro ist der Marketpool. Die UEFA gibt an, über diesen Weg diesmal vermutlich 292 Millionen Euro auszuschütten. Die genaue Höhe ist immer erst nach der Saison bezifferbar. Aufgeteilt wird das Geld anteilig am jeweiligen Wert des Fernsehmarktes jedes Teilnehmerlandes.