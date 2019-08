Obwohl die Gegner erst ermittelt werden, hat Salzburg für die Heimspiele in der Gruppenphase der Champions League bereits alle Karten verkauft.

Salzburg darf sich über ein ausverkauftes Haus freuen © GEPA

Erstmals in der Red-Bull-Ära wird Salzburg in dieser Saison an der Champions League teilnehmen. Die Negativserie von elf erfolglosen Anläufen findet damit ein Ende.

Heute um 18 Uhr wird die Auslosung für die Gruppenphase in Monaco stattfinden. Die Mozartstädter werden aus Topf 3 gezogen und können somit nicht auf Lyon, Leverkusen, Olympiakos Piräus, Brügge, Valencia, Inter Mailand und Dinamo Zagreb treffen.

Bevor die Kontrahenten bekannt sind, darf sich der österreichische Serienmeister neben dem Startgeld von garantierten 15,25 Millionen Euro über satte Zuschauereinnahmen freuen.

Bereits jetzt sind nämlich sämtliche Dreier-Abos für die drei Heimspiele in der Königsklasse verkauft.