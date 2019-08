Der LASK verpasst mit einem 1:2 (gesamt 1:3) in Brügge den Einzug in die Gruppenphase der Champions League.

1:2 in Brügge

Thomas Goiginger und der LASK mussten in Belgien ein bitteres 1:2 einstecken © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Der LASK hat es nicht in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Die Linzer scheiterten mit einem 1:2 in Brügge und scheiden mit einem Gesamtscore von 1:3 aus dem Play-off der Qualifikation aus. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff fehlte dem rot-weiß-roten Team nur ein mageres Tor für den Einzug in die Königsklasse des Fußballs, nun bleibt den Linzern als Trost "nur" die Gruppenphase der Europa League.

Der Liveticker in der Nachlese

Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen auf dem Rasen zu einem Großteil. Der LASK reagierte vor 28.200 Zusehern anfangs nur und sah zu, keinen Gegentreffer zu kassieren – einmal ist das in der ersten Hälfte passiert, doch die Oberösterreicher hatten Glück, dass Ruud Vormer in der 27. Minute im Abseits stand, denn sein Abschluss zappelte im Netz. Aus der LASK-Sicht war die erste Hälfte chancenarm.

Zunehmend konnten sich die Oberösterreicher im Jan-Breydel-Stadion aus der belgischen Umklammerung befreien. In der zweiten Hälfte hatte schließlich Reinhold Ranftl die bis zu diesem Zeitpunkt beste Chance auf die Führung: Brügge-Tormann Simon Mignolet sprintete zu früh aus dem Tor und grätschte in den Ball, das Leder landete beim Steirer, der plötzlich das leere Tor vor Augen hatte – und nur eine Glanztag des Verteidigers Simon Deli sorgte dafür, dass es weiter 0:0 stand (54.).

Ab der 70. Minute ging es Schlag auf Schlag

Wenig später ging es Schlag auf Schlag: Hans Vanaken brachte die Belgier nach einem Eckball in Führung (70.), doch wenig später brachte Joao Klauss die Linzer vom Elfmeterpunkt wieder ran. Plötzlich trennte die Linzer nur noch ein tor von der Gruppenphase der Königsklasse – doch just, als Brügge zu wackeln begann, schwächte Gernot Trauner sein Team zehn Minuten vor dem Ende mit der zweiten Gelben Karte entscheidend.

Der LASK konnte in Unterzahl nicht mehr gefährlich werden, Emmanuel Bonaventure Dennis erzielte in der 89. Minute das alles entscheidende 2:1 für die Belgier.