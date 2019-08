Anderlecht-Legionär Peter Zulj wünscht dem LASK heute (21 Uhr) in Brügge den Einzug in die Champions League – zum Wohle von Österreichs Fußball.

Ex-Sturm-Spieler Peter Zulj (links) © APA/ERWIN SCHERIAU

Als insgesamt fünfter österreichischer Klub (nach Salzburg, Rapid, Austria und Sturm) will der LASK heute in die Gruppenphase der Champions League einziehen. In Brügge müssen die Linzer einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Dann würde es einen Geldregen geben. 15,25 Millionen Euro beträgt allein das Startgeld – mehr als ein Jahresbudget für die Oberösterreicher.