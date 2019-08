Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der LASK hält mit den Schweizern mit © APA/KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

In der dritten Runde der Qualifikation zur Champions League ist der LASK im Hinspiel heute beim FC Basel zu Gast. In der ersten, regnerischen Hälfte präsentierte sich der LASK mutig, versteckte sich nicht in der eigenen Hälfte, hatte sogar mehr Spielanteile und kam auch zu einigen Möglichkeiten. Goiginger (4., 16.) und Tetteh (10.). Den ersten Schock gab es in der 17. Minute, als Ramsebner verletzt vom Platz musste. Für ihn kam Routinier Pogatetz ins Spiel.

Doch die Linzer ließen sich dadurch nicht beeinträchtigen, hatten weiter den Vorwärtsgang drinnen und kamen durch Klauss (22.) erneut zu einer Chance. In der 34. Minute dann der erste ernstzunehmende Angriff der Gastgeber - und der Ball landet sogar im Kasten der Athletiker, doch fiel der Treffer von Pululu aus klarer Abseitsposition und wurde zurecht nicht gegeben.

Mit einem 0:0 ging es dann auch in die Pause. Der LASK lieferte bis jetzt eine starke Leistung ab und ist mit den höher eingeschätzten Schweizern zumindest auf Augenhöhe.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es fünf Minuten, ehe der LASK schlussendlich verdient in Führung ging. Nach einem Eckball schraubte sich Gernot Trauner in die Höhe und wuchte den Ball per Kopf in die Maschen! Es war der sechste Kopfball-Treffer des Linzer Kapitäns nach einem Eckball in Folge - jedesmal wurde die Ecke von Peter Michorl getreten!

Auch nach dem Führungstreffer gaben die Linzer weiter Gas. Nun witterten sie die Chance auf die große Sensation beim Schweizer Vizemeister. In der 59. Minute zog ein Schuss von James Holland nur knapp über das Gehäuse von Basel-Goalie Jonas Omlin.