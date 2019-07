Facebook

Starker Gegner für den LASK © GEPA pictures

Österreichs Fußball-Vizemeister LASK trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation entweder auf PSV Eindhoven oder den von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller trainierten FC Basel Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Das erste Match bestreitet der LASK am 6. oder 7. August auswärts, das Rückspiel findet dann am 13. August auf der Linzer Gugl statt.

FC Basel (Schweizer Vizemeister und Cupsieger) Gegründet: 15. November 1893

Club-Farben: Rot-Blau

Trainer: Marcel Koller (seit August 2018)

Stadion: St.-Jakob-Park (38.512 Zuschauer)

Homepage: https://www.fcb.ch/de-CH/Home

Größte Erfolge:

* 20-facher Schweizer Meister (zuletzt 2017)

* 13-facher Schweizer Cupsieger (zuletzt 2019)

* Europa-League-Halbfinalist 2013

* dreifacher Champions-League-Achtelfinalist 2012, 2015 und 2018

PSV Eindhoven (Niederländischer Vizemeister) Gegründet: 31. August 1913

Club-Farben: Rot-Weiß

Trainer: Mark van Bommel (seit Sommer 2018)

Stadion: Philips Stadion (35.000 Zuschauer)

Homepage: https://www.psv.nl/

Größte Erfolge:

* Sieger Europacup der Landesmeister 1988

* Sieger UEFA-Cup 1978

* 24-facher niederländischer Meister (zuletzt 2018)

* neunfacher niederländischer Cupsieger (zuletzt 2012)

Im Falle eines Aufstiegs wären die Linzer nur noch durch die Play-off-Runde von der Gruppenphase getrennt. Sollte der LASK ausscheiden, stünden die Oberösterreicher in der Gruppenphase der Europa League.