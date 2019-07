Facebook

Wie schwer ist es, einem so erfolgreichen Trainer wie Marco Rose in Salzburg nachzufolgen?

JESSE MARSCH: Ich denke, das ist normal. Wir haben in den vergangenen Wochen viel diskutiert, zum Beispiel über all die verlorenen Spieler. Wir wissen alle, dass dieser Verein in den vergangenen Jahren sehr großen Erfolg hatte, vor allem zuletzt mit Marco. Es ist nie einfach für den nächsten Trainer, aber es ist unsere Arbeit, Tag für Tag. Die ersten drei Wochen sind sehr, sehr gut für uns verlaufen. Jeden Tag läuft es ein bisschen besser. Das Team ist sehr konzentriert, die Spieler wissen, worauf der Fokus zu legen ist.