Die Liverpool-Fans erobern Madrid © APA/AFP/CURTO DE LA TORRE

Der Spanier spricht es nicht aus, aber er unterliegt liebend gerne der Versuchung. Er trägt den Stolz in sich und bisweilen auch vor sich her. Auf den Fußball bezogen ist er von herrschaftlichem Anspruch, „real“, königlich eben. Die Puerta del Sol im Herzen von Madrid ist aber in Tagen wie diesen fest in englischer Hand und das verletzt das von den zahl- und segensreichen Erfolgen geprägte iberische Selbstbewusstsein.