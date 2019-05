Ajax Amsterdam führt im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Tottneham mit 2:0. Kapitän De Ligt (5.) und Hakim Ziyech (35.) trafen für die Niederländer. In der 55. Minute schaffte Lucas den Anschlusstreffer. Und drei Minuten später traf er zum 2:2!

Ajax vs Tottehham

De Ligt jubelt über das 1:0 © (c) APA/AFP/GABRIEL BOUYS (GABRIEL BOUYS)

Nachdem sich am Vortag Liverpool mit dem "Wunder an der Anfield Road" und einem Gesamtscore von 4:3 gegen Barcelona für das Finale der Champions League qualifiziert hat, wird heute zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham der Gegner für das Endspiel (1. Juni in Madrid) fixiert. Die Niederländer haben das Hinspiel mit 1:0 gewonnen und können ihren tollen Erfolgslauf prolongieren.

Unterdessen hat die UEFA den europäischen Fußball-Ligen am Mittwoch in Nyon ein umstrittenes Projekt vorgestellt - einen neuen Modus für die Champions League ab 2024. Beim Vorschlag des Kontinentalverbandes soll es sich um vier Achtergruppen mit einem System von Auf- und Abstieg handeln, das große Clubs bevorzugen würde. Das sagte eine mit der Sache vertraute Quelle der französischen Nachrichtenagentur AFP.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bestätigte, dass es Gespräche zu den Clubbewerben gebe, sprach aber auch von einem laufenden Prozess. Nächste Woche etwa soll mit den nationalen Fußball-Verbänden weiterdiskutiert werden. "Wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass - trotz vieler Diskussionen in den Medien - noch keine Entscheidungen getroffen worden sind", betonte Ceferin in einer UEFA-Stellungnahme. "Im Moment haben wir nur Ideen und Meinungen."